Nutricionista sugere evitar os embutidos como salame/salsicha

Doenças cardiovasculares

Há dois itens na composição dos embutidos que agravam os riscos de doenças cardiovasculares: o sódio e a gordura em excesso.

Se uma rotina de alimentação que ultrapassa os limites de sódio indicados pela Organização Mundial da Saúde (2g de sódio por dia) já é propensa a causar problemas na circulação e no coração, o consumo de embutidos, que têm muito sódio na composição, também tem essa consequência.

Câncer

O nitrito de sódio presente nos embutidos se transforma em nitrosamina quando é digerido no estômago. Essa substância é cancerígena quando consumida com frequência e em grandes quantidades.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o consumo de 50g de embutidos por dia aumenta em 18% a chance de desenvolvimento de câncer colorretal.

Um estudo descobriu que ingerir 9g de embutidos por dia aumenta em 21% o risco de mulheres desenvolverem câncer de mama.

As salsichas são basicamente feitas de carne de porco e bovinas, em processo de moer e triturar, misturadas com temperos e outros ingredientes. Primeiro, a carne de porco é moída e misturada com temperos como sal, pimenta e outras especiarias. Essa mistura é então embutida numa capa feita de um material que a gente pode comer, pode ser tripa de porco ou algo sintético.

Depois, as salsichas passam por um processo de cozimento, seja por fervura, defumação ou outros métodos. Isso garante que elas fiquem gostosas e seguras pra comer. Além da carne de porco, é importante sacar que tem vários tipos de salsichas. Algumas podem ser feitas com carne de frango, boi ou uma mistura de várias carnes. O lance é que a carne seja bem processada e misturada com os temperos certos pra dar aquele sabor característico das salsichas.

Consumo consciente

Os embutidos devem ser evitados na alimentação do dia a dia e não devem substituir alimentos in natura. Mas também é preciso levar em consideração a quantidade e frequência que se come.

Ingerir em pequenas porções (menos do que 50 g em um dia) e apenas de vez em quando não é um comportamento que traz riscos à saúde.