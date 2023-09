Boticário exibe a linha completa de vitamina C para Norte Pioneiro

Pele luminosa e protegida com ultra-concentração de ativos

Atenta às necessidades do consumidor e as principais tendências do segmento de cuidados faciais, Botik, marca de dermocosméticos do Boticário, apresenta ampliação de portfólio com o lançamento da linha completa Botik Vitamina C, com ativos potentes que uniformizam e realçam a luminosidade natural da pele.

Os quatro novos itens unem ingredientes capazes de formar um escudo protetor contra os agressores diários e o estresse oxidativo, protegendo a barreira cutânea desde o primeiro uso.

Entre os destaques das novidades, o Sérum Vitamina C 10%, produto já existente no portfólio e sucesso da marca, conta agora com nova embalagem. Desenvolvido com vitamina C estabilizada e tecnologia patenteada, o sérum hidratante possui alta capacidade de penetração nas camadas da pele e se mantém estável mesmo após a abertura do frasco. Além disso, o uso contínuo do produto previne rugas, uniformiza o tom e a textura, deixando a pele com aspecto radiante.

Para uma prática de skincare completa, o lançamento conta também com o Gel de Limpeza Facial Antioxidante, ideal para purificar a pele de forma delicada, mantendo-a naturalmente iluminada e macia; o Creme Hidratante Antioxidante, que proporciona uma hidratação intensiva de até 48 horas com efeito mate e, por fim, o Multiprotetor Gel Creme FPS50, que previne e protege contra o fotoenvelhecimento precoce, ativando imediatamente a luminosidade natural da pele.

Segundo Camila Arruda, diretora de Marketing do Grupo Boticário, o principal diferencial de Botik está em suas fórmulas com os melhores ativos do mercado, padrão ouro da dermatologia, para atender às necessidades dos consumidores, trazendo resultados comprovados e efetivos para os cuidados com a pele. Além disso, a linha é desenvolvida com a Swiss Technology, tecnologia suíça patenteada, que reproduz a alga Coenochloris signiensis. Essa alga entrega um poderoso aumento de hidratação e regeneração da pele, com diminuição de profundidade das rugas.

“Para esse lançamento, unimos, mais uma vez, muita pesquisa e a nossa expertise em ciência para estabelecer fórmulas eficazes que foram desenvolvidas para criar um escudo antioxidante para a pele, que a protege de agressores diários, como luz e poluição, além de proporcionar benefícios, como o aumento da luminosidade natural da pele e a uniformização do tom. Para o sérum, nosso time de P&D desenvolveu uma molécula que proporciona maior estabilidade da vitamina C no produto, garantindo os resultados do início ao fim do produto, mesmo após a abertura do frasco.

Com a linha completa de Botik Vitamina C, queremos reafirmar o nosso compromisso de ouvir genuinamente as necessidades das peles brasileiras, desenvolvendo produtos de alta qualidade e ampliando a oferta de produtos nacionais para cuidados com a pele”, complementa Camila.

Botik foi lançada em 2020, trazendo inovação ao mercado de beleza, ao explorar e democratizar ativos poderosos para o cuidado facial de excelência, com qualidade, eficácia e tecnologia de ponta. Hoje, o portfólio completo compreende o uso para uma rotina básica, com itens essenciais, como vitamina C e ácido hialurônico; ou ainda para rotinas e tratamentos com ácidos potentes, como retinol puro e glicólico; além de outros ativos, como peptídeos e ácidos kójico, mandélico, salicílico e tranexâmico – que atendem a diferentes necessidades da pele, como, flacidez, oleosidade e manchas.

Entre os dias 4 e 24 de setembro, a linha completa Botik Vitamina C estará disponível em todas as plataformas de vendas da marca com oportunidade promocional de até 30% off. Ainda para impulsionar o lançamento, a marca promove o Desafio Botik, em que o consumidor pode ser reembolsado, caso não tenha o resultado esperado após o uso contínuo da linha, por quatro semanas. A iniciativa é válida durante todo o período promocional.

As novidades da linha Botik Vitamina C estão disponíveis em todas as lojas físicas do país, no e-commerce da marca, além do app do Boticário, para as versões Android e iOS e via revendedores pelo Encontre Boticário. Também é possível fazer pedidos pelo WhatsApp por meio do link ou número 0800 744 0010 – contato oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na região dele.

Conheça a linha completa:

Vitamina C Gel de Limpeza Facial Antioxidante 200 ml – R$ 69,90

É o primeiro passo da rotina diária com vitamina C. Sua fórmula promove uma limpeza eficaz com acabamento sequinho, que remove o excesso de oleosidade e brilho desde a primeira aplicação, sem ressecar.

Vitamina C 10% Sérum de Alta Potência 30 ml – R$ 184,90

Um sérum superconcentrado de uso diário, que forma um escudo antioxidante protetor e blinda a pele contra os agressores externos, como poluição, radicais livres e luz azul. Sua fórmula com as vitaminas C e E reduz rugas e linhas de expressão e uniformiza o tom e a textura, para uma pele mais iluminada, radiante e protegida desde a primeira aplicação. O sérum pode ser encontrado também na versão de 15 ml, com preço sugerido de R$ 129,90.

Vitamina C Creme Hidratante Antioxidante 45 g – R$ 74,90

Proporciona hidratação intensa e duradoura por 48 horas com efeito mate, sem pesar na pele. Sua fórmula com vitamina C protege a pele contra os danos dos radicais livres, uniformizando a textura em duas semanas, para uma pele mais macia, iluminada e radiante. Pode ser usado de dia e à noite.

Vitamina C Multiprotetor Gel Creme FPS50 40 g – R$ 79,90

É o último passo da sua rotina, ideal para ser usado antes da maquiagem. Sua fórmula com vitamina C e FPS 50 previne o fotoenvelhecimento, reativa imediatamente a luminosidade natural da pele e reduz a aparência dos sinais de cansaço, para uma pele com aparência saudável, mais iluminada e protegida em duas semanas.

Kit Miniatura Botik Vitamina C – R$ 179,90

O kit de Botik é sempre um sucesso. E, pensando nisso, a marca trouxe para esse lançamento um kit miniatura de experimentação da nova linha de vitamina C. É uma superoportunidade para testar todos os itens da linha.

Sobre O Boticário – É uma empresa brasileira de cosméticos e marca primogênita do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem a maior rede franqueada** de Beleza e Bem-estar do Brasil com pontos de venda em 1.650 cidades brasileiras e presença em 15 países. O Boticário conta com um amplo portfólio composto por itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais e está presente nos canais de loja, venda direta e e-commerce.

Comprometida com as pessoas e o planeta, a marca possui o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do Brasil, o Boti Recicla, além de fazer parte do movimento Diversa Beleza – um compromisso com a beleza livre de estereótipos – e não realizar testes em animais.

*Kantar, LinkQ On-line, maio de 2022.

**Associação Brasileira de Franchising (ABF). Ranking das 50 maiores redes de franquias do Brasil por número de unidades de 2022.