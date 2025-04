O Boticário apresenta Nativa SPA Uva Merlot

Nova linha de cuidados corporais desacelera sinais do tempo na pele

Reconhecida pela sua intensidade, Nativa SPA, submarca de corpo e banho do Boticário, lança a nova linha Uva Merlot, que é um convite a viver momentos extraordinários de cuidado, aproveitando o prazer da própria companhia. Reforçando e se apropriando de códigos da perfumaria, a fragrância foi desenvolvida a partir da neurociência, com o exclusivo acorde olfativo Merlot Essence, que comprovadamente promove mais confiança.

O lançamento une a perfumação exuberante dos vinhedos e da madeira à suculência da fruta com a potente ação de desacelerar os sinais do tempo na pele desde o primeiro uso. Para uma pele firme e revitalizada, a linha traz um blend de óleo da semente de uva com o exclusivo óleo de quinoa, proporcionando hidratação e nutrição profunda para restaurar e recuperar a barreira cutânea.

Nativa SPA Uva Merlot chega ao portfólio da marca com texturas sensoriais e envolventes, entregando uma experiência completa, com a combinação de tecnologia e ingredientes de alta performance, que elevam a hidratação em até 54% em sua máxima potência. A linha é ideal para mulheres que buscam uma fragrância marcante e sofisticada, que expresse a personalidade confiante aliada a uma pele extraordinária.

Além das uvas, a linha conta com o exclusivo óleo de quinoa, presente em todos os produtos corporais de Nativa SPA, que estimula em até 77% a produção de colágeno natural da pele, benefício com tecnologia patenteada e certificação da Mintel, empresa global de inteligência e pesquisa que certifica a indústria de consumo. Nativa SPA é a primeira marca do mundo em corpo e banho a utilizar óleo de quinoa para promover esse estímulo.

“A nossa proposta em Nativa SPA é entregar produtos que incorporem códigos da perfumaria internacional a ativos e tecnologias que tornem o momento do cuidado ainda mais eficaz. Uva Merlot é o resultado de uma fórmula que desacelera os sinais do tempo desde o primeiro uso, proporcionando nutrição e elasticidade à pele. Mas vamos muito além da eficácia dos produtos com esse lançamento, por isso fazemos um convite para todos desacelerarem a rotina e se permitirem viver um momento próprio, tudo isso com aroma marcante e textura envolvente em uma linha completa”, afirma Bruna Nunes, diretora da categoria Corpo & Banho do Grupo Boticário.

A nova linha conta com cinco itens: a começar pela Loção Nutritiva Desodorante – disponível em três diferentes tamanhos, entre eles o refil –, com hidratação imediata e efeito revitalizante; e o Creme Esfoliante Corporal, que remove as impurezas e células mortas, revigorando a pele para um aspecto macio e saudável. Para o banho, o Sabonete Líquido proporciona um banho de frescor, que mantém a hidratação natural da pele sem ressecá-la, com textura cremosa e explosão frutal que transmitem sensualidade. A família também conta com Óleo Bifásico Hidratante Desodorante Corporal, cuja fórmula exclusiva deixa a pele mais hidratada, firme e tonificada com fragrância que promove o prazer da própria companhia. Por fim, o Body Splash Desodorante Colônia traz a explosão de elegância que carrega a suculência da uva com a sofisticação das madeiras.

Como oportunidade de compra, as novidades de Nativa SPA Uva Merlot contam com desconto especial de até 25% em todos os pontos de vendas do Boticário. A nova linha de Nativa SPA está disponível nas lojas físicas e no e-commerce da marca, além do aplicativo Boticário, em versões para Android e iOS. Também é possível fazer pedidos via revendedores que podem ser contatados no Encontre Boticário e WhatsApp pelo número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo ou link. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na região dele.

Loção Nutritiva Desodorante Nativa SPA Uva Merlot

Preço sugerido: 400 ml – R$ 86,90 | 180 ml – R$ 59,90 | Refil – R$ 67,90

Creme Esfoliante Corporal Nativa SPA Uva Merlot 200 g

Preço sugerido: R$ 77,90 Body Splash Desodorante Colônia Nativa SPA Uva Merlot 200 ml

Preço sugerido: R$ 94,90

Sabonete Líquido Perfumado Nativa SPA Uva Merlot 200 ml

Preço sugerido: R$ 54,90

Óleo Bifásico Hidratante Desodorante Corporal Nativa SPA Uva Merlot 250 ml

Preço sugerido: R$ 89,90.