O Boticário lança kits exclusivos para mães

Numas das datas mais afetivas do ano, O Boticário preparou uma seleção especial de composições inéditas para presentear quem merece ser prestigiada e cuidada com muito carinho: as mães.

São 15 kits presenteáveis que incluem os principais sucessos da marca, em edições limitadas e embalagens especiais, que ainda contam com o Mais Presente Boticário, plataforma para resgate de ofertas e experiências incríveis, pensadas no perfil da data, reforçando o papel da marca-líder na categoria de presenteáveis para uma experiência completa ao consumidor, surpreendendo a mãe duplamente.

Na plataforma Mais Presente Boticário, quem recebe os kits pode viver experiências que tornam os presentes ainda mais especiais, a partir de uma curadoria nas seguintes categorias de cobertura nacional: cuidados pessoais com desconto em produtos selecionados no e-commerce do Boticário; recordações especiais com produtos personalizados, como canecas, impressões e álbuns de fotos; serviços de beleza, como massagem, corte de cabelo e manicure; cursos de gastronomia e idiomas; e consultoria de estilo e turismo com descontos exclusivos.

A disponibilidade depende da região e pode ser verificada a partir do cadastro. E caso ainda a presenteada não queira escolher nada para si, ela ainda pode substituir o presente extra dela por uma doação que o Boticário fará para duas ONGs que apoiam mulheres/mães.

Os kits presenteáveis de edição limitada têm valores que variam entre R$ 64,90 e R$ 349,90 e incluem opções de produtos das categorias de Perfumaria Feminina e Cuidados Corporais.

Os destaques em perfumaria ficam para o Kit Presente Dia das Mães L’eau de Lily, com fragrância floral e creme hidratante desodorante para o corpo e para as mãos trazendo toda a delicadeza e a feminilidade clássicas da marca. Já para cuidados com o corpo, o destaque fica por conta do Kit Presente Dia das Mães Nativa SPA Ameixa, com Body Splash e Loção Hidratante para corpo e mãos, que envolve a pele com uma fragrância intensa e torna o presente inesquecível para presentear na data comemorativa.

A gama completa de presentes do Boticário está disponível em todos os canais, lojas físicas, e-commerce e com as revendedoras oficiais da marca. Além disso, as possibilidades de pagamento são muitas, como parcelamento sem juros em até 10 vezes, dependendo do valor de investimento, Pix, WhatsApp Pay, e muitas outras que atendem a diferentes necessidades e bolsos.



SERVIÇO:

Kit Presente Dia das Mães Liz (2 itens) – De R$174,80 por R$ 148,90

O Kit Presente Dia das Mães Liz conta com um desodorante colônia e um creme hidratante para envolver cada mãe com delicadeza especial, em uma fragrância feminina única.

O Liz Desodorante Colônia traduz o poder das madeiras combinado à delicadeza eespecial.

O Egeo Dolce Desodorante Colônia é uma fragrância e tem a feminilidade de um floral arrebatador. Sua combinação irresistível é ideal para mulheres que buscam fragrâncias com personalidade e potência. Já o Creme Hidratante Desodorante Corporal Liz envolve seu corpo com textura leve, hidratação intensa e toque aveludado, além de uma fragrância apaixonante para a pele.

Este kit vem com uma caixa presente personalizada, feita com papel 100% reciclado em cores quentes e encantadoras nos tons de laranja, amarelo e vinho, entregando uma composição única que representa toda a força da mulher. Torne o presente inesquecível com uma lembrança extra! Para fazer essa linda surpresa, é fácil: dentro do kit presente existe uma tag com QR Code que dá acesso a um site exclusivo. Ao acessá-lo, a mãe pode escolher um presente extra, que vai desde ofertas irresistíveis a experiências encantadoras, para curtir ainda mais essa data cheia de amor.

Kit Dia das Mães Egeo Dolce (4 itens)

– De R$ 307,60 por R$ 239,90

O Kit Dia das Mães Egeo Dolce envolve a pele com hidratação intensa e uma fragrância doce, jovial e cheia de personalidade, para presentear as mães nessa data especial.

O Egeo Dolce Desodorante Colônia é uma fragrância feminina cheia de doçura.

Com uma combinação irresistível de notas adocicadas, essa perfumação é ideal para mulheres que querem seduzir com um toque de diversão. Por sua vez, o Creme Hidratante Para Mãos Egeo Dolce entrega hidratação e desodorização para suas unhas e cutículas, toque suave, secagem rápida e fórmula que não deixa a sensação de pele grudenta.

Com textura macia, o Merengue Mousse Creme Hidratante Desodorante Corporal Egeo Dolce hidrata sua pele sem deixá-la oleosa, oferecendo até 48 horas de hidratação, toque sedoso, aveludado e muita fragrância para seu corpo. Já a Bolsa Fru Fru Rosa Egeo Dolce é ideal para completar suas produções com muito estilo. Com tamanho ideal para acomodar seus itens com muita organização, essa bolsa entrega modernidade e praticidade para seus looks.

Esse kit vem em uma caixa de presente feita com papel 100% reciclado e uma tag escrita AMOR QUE TRANSBORDA. Torne o presente inesquecível com uma lembrança extra! Para fazer essa linda surpresa, é fácil: dentro do kit presente existe uma tag com QR Code que dá acesso a um site exclusivo. Ao acessá-lo, a mãe pode escolher um presente extra, que vai desde ofertas irresistíveis a experiências encantadoras, para curtir ainda mais essa data cheia de amor.

Kit Presente Dia das Mães Lily (3 itens)

– De R$ 339,70 por R$ 274,90

Para envolver sua mãe com um presente cheio de amor, o Kit Presente Dia das Mães Lily entrega uma fragrância encantadora e muita hidratação.

O L’eau de Lily Desodorante Colônia traz uma fragrância sofisticada e mais fresca, que transborda feminilidade. Esse Floral conta com um toque de frescor e delicadeza em uma assinatura marcante para a mulher que sabe que pode ser empoderada e sensível. Com fórmula que absorve rápido na pele, o Creme Acetinado Hidratante Desodorante Corporal Lily hidrata intensamente e desodoriza seu corpo, deixando-o macio, com toque sedoso e sequinho o dia todo. Já o Creme Hidratante para Mãos Acetinado entrega hidratação e desodorização para sua mão, unhas e cutículas, toque suave, secagem rápida e fórmula que não deixa a sensação de pele grudenta nem estraga o esmalte.

Esse kit vem em uma caixa de presente feita com papel 100% reciclado e uma tag escrita AMOR QUE TRANSBORDA. Torne o presente inesquecível com uma lembrança extra! Para fazer essa linda surpresa, é fácil: dentro do kit presente existe uma tag com QR Code que dá acesso a um site exclusivo. Ao acessá-lo, a mãe pode escolher um presente extra, que vai desde ofertas irresistíveis a experiências encantadoras, para curtir ainda mais essa data cheia de amor.

Kit Presente Dia das Mães Glamour Secrets Black

(2 itens) – De R$ 209,80 por R$ 156,90

Para um presente inesquecível e cheio de amor, o Kit Presente Dia das Mães Glamour Secrets Black entrega um desodorante colônia e um creme para mãos que envolve a pele com hidratação e fragrância.

Ideal para um jantar especial ou um encontro cheio de glamour e mistério, Glamour Secrets Black Desodorante Colônia combina a Flor de Tiaré à framboesa com um toque leve de baunilha para entregar uma fragrância impossível de resistir. O Creme Hidratante para Mãos Glamour Secrets entrega hidratação e desodorização para as mãos, unhas e cutículas, além de toque suave, secagem rápida e fórmula que não deixa a sensação de pele grudenta.

Esse kit, que vem em uma caixa de presente feita com papel 100% reciclado com embalagem roxa e cores encantadoras de rosa e amarelo que desenham uma abertura florida, entrega a composição única que representa toda a força da mulher. Torne o presente inesquecível com uma lembrança extra! Para fazer essa linda surpresa, é fácil: dentro do kit presente existe uma tag com QR Code que dá acesso a um site exclusivo. Ao acessá-lo, a mãe pode escolher um presente extra, que vai desde ofertas irresistíveis a experiências encantadoras, para curtir ainda mais essa data cheia de amor.

Kit Presente Dia das Mães Celebre Sua Força (2 itens) – De R$ 117,80 por R$ 99,90

O Kit Presente Dia das Mães Celebre Sua Força entrega um dos maiores sucessos do Boticário para envolver a pele com a lembrança de que celebrar é o que dá sentido à vida.

Celebre Sua Força Desodorante Colônia Feminino traz uma fragrância fresca e potente, para nos lembrar do quanto é importante celebrar as pequenas conquistas do dia a dia. Esse Floral Frutal carrega a potência das flores brancas e das frutas em uma fragrância que explode, cheia de frescor. Com fórmula que absorve rápido na pele, a Loção Hidratante Desodorante Corporal Celebre Sua Força hidrata intensamente e desodoriza o corpo, deixando-o macio e sequinho o dia todo.

Esse kit, que vem em uma caixa de presente feita com papel 100% reciclado e cores encantadoras de diferentes tons de rosa e vermelho, entrega uma composição única e florida que representa toda a força da mulher. Com a frase AMOR QUE TRANSBORDA, é o presente ideal para este Dia das Mães. Torne o presente inesquecível com uma lembrança extra! Para fazer essa linda surpresa, é fácil: dentro do kit presente existe uma tag com QR Code que dá acesso a um site exclusivo. Ao acessá-lo, a mãe pode escolher um presente extra, que vai desde ofertas irresistíveis a experiências encantadoras, para curtir ainda mais essa data cheia de amor.

Kit Presente Dia das Mães Nativa SPA Ameixa (3 itens)– De R$ 160,70 por R$129,90

O Kit Presente Dia das Mães Nativa SPA Ameixa envolve sua pele com um presente inesquecível cheio de significado para você presentear neste Dia das Mães.

O Nativa Spa Ameixa Desodorante Colônia Body Splash envolve sua pele com hidratação e uma fragrância sensual e intensa, ideal para ser usada após o banho ou ao longo do dia. Com fórmula ultra-hidratante, a Loção Hidratante Desodorante Corporal Nativa SPA Ameixa entrega pele renovada, macia e levemente perfumada com a fragrância irresistível de Nativa SPA Ameixa. O Creme Hidratante para Mãos Nativa SPA Ameixa entrega hidratação intensa para suas unhas e cutículas, toque suave, secagem rápida e fórmula que não deixa sensação grudenta na pele nem danifica o esmalte.

Esse kit, que vem em uma caixa de presente feita com papel 100% reciclado e cores apaixonantes em tons de rosa, amarelo e lilás, entrega uma composição única que representa toda a força da mulher. Torne o presente inesquecível com uma lembrança extra! Para fazer essa linda surpresa, é fácil: dentro do kit presente existe uma tag com QRDia das Mães: O Boticário lança kits presenteáveis exclusivos e oferece um presente extra para a sua mãe a partir da plataforma Mais Presente.

Mini Kit Presente Boticollection (3 itens) – R$ 164,90

O Mini Kit Presente Boticollection é composto por três diferentes fragrâncias femininas: Aqua Fresca, Tathy e Anni.

Os produtos em miniatura cabem na bolsa, mochila e nécessaire, sendo ideais para manter o momento de carinho e autocuidado. E tem mais: ainda conta com uma caixa de presente que deixa tudo ainda mais especial. Um presente criativo e inesquecível que surpreende e encanta, não importa a ocasião. O Boticollection New Acqua Fresca Desodorante Colônia apresenta uma fragrância Cítrica Floral que abre com um mix frutado, corpo com buquê de flores e tão-somente fundo mais quente com notas amadeiradas.

É uma fragrância feminina, mas por ser tão agradável e equilibrada, atende todos os públicos com seu olfativo supersuave. Com fragrância Lavanda Aromática, Boticollection Tathy Desodorante Colônia, o desodorante colônia feminino, é fresco e combina notas de Lavanda, Lavandin e Eucalipto com rosa, gerânio e musk. Uma fragrância com história, muito amor e carinho para o seu dia!

O nome Thaty da fragrância feminina é uma homenagem do fundador do Boticário para sua filha, Tatiana. Já o Boticollection Anni Desodorante Colônia é uma fragrância feminina romântica e doce, que contém uma formulação delicada. O desodorante colônia feminino vai fazer você se apaixonar por aquele ‘cheirinho docinho’. O Anni Desodorante Colônia é uma excelente opção de presente para a mulher que inspira doçura. Além de tudo isso, o kit presente já vai montado e pronto para presentear.

Kit Presente Floratta Blue – R$ 104,90

O Kit Presente Floratta Blue é o presente completo com produtos incríveis de Floratta para você presentear aquela pessoa especial. Possui três itens que carregam uma fragrância superconfortável para sua rotina.

O Floratta Blue Desodorante Colônia é um clássico da perfumaria feminina. A combinação de notas florais e a base do Musk são a alma da fragrância. Feito para mulheres que levam a vida de forma tranquila, desperta uma sensação de leveza e conforto. Ideal para ser carregado na bolsa ou no nécessaire, pois contém 10 ml.

Já o Creme Hidratante Desodorante Corporal Floratta Blue entrega fragrância e hidratação. Com toque aveludado, garante hidratação por até 48 horas e uma sensação superdelicada na pele. O hidratante corporal entrega hidratação imediata e uma fragrância inconfundível. O Shower Gel Corporal Floratta Blue confere limpeza intensa e deliciosa fragrância. Sua espuma em contato com a pele proporciona cremosidade e limpeza na medida certa, sem deixar a pele ressecada. Sua fragrância inconfundível garante um momento de beleza irresistível.

O Kit Presente vem em uma embalagem completa, ideal para presentear quem é especial. Possui materiais reciclados em sua composição, sem perder a essência sofisticada da embalagem. Além disso, possui fita decorativa com DE/PARA para dar o seu toque e tornar o presente ainda mais personalizado em qualquer ocasião.

Kit Presente Cuide-se Bem Obrigadx (2 itens)

– R$ 42,90

O Kit Presente Cuide-se Bem Obrigadx é ideal para demonstrar carinho com uma lembrança especial a quem gosta de se cuidar, mas também cuida! Ele vem com dois cremes hidratantes para as mãos com textura deliciosa e uma caixa de presente exclusiva, com a palavra mágica e universal da gratidão: Obrigadx.

O Creme Hidratante para Mãos Cuide-se Bem Rosa e Algodão traz uma suave fragrância combinada com poder hidratante em tamanho compacto, ideal para carregar na bolsa. Com hidratação de até 30 horas, não estraga o esmalte e é absorvido rapidinho, cuidando das suas mãos e dos seus cotovelos.

Já o Creme de Mãos Hidratante Desodorante Cuide-se Bem Nuvem deixa as suas mãos hidratadas e macias, com uma perfumação suave e confortável. O creme para mãos possui rápida absorção, proporcionando hidratação profunda por até 30 horas e sem estragar o esmalte. O hidratante vem em tamanho compacto, permitindo que você carregue-o na bolsa por onde for e reaplique sempre que necessário.