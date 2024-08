Obra de escola fecha centro de S. Antônio

Entre sete e 15 horas nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, dia 22, haverá fechamento parcial no centro platinense para serviços com guindaste. Será entre as ruas Benedito Lúcio Machado com a Tiradentes, a partir das 7 da manhã até 15 horas.

No local, em Santo Antônio da Platina, está sendo erguida uma escola municipal de R$ 6,5 milhões com recursos próprios nas ruas Tiradentes e Benjamin Constant.

Após uma demolição cuidadosa, que custou R$ 179.814,37 ( licitados entre os menores preços), onde estavam o Centro Social e a Farmácia Municipal, o prédio está em fase final, chamando atenção de quem passa.

A construção é de 2.600 metros quadrados e dois pavimentos. O nome escolhido é Dr. Joel Carlos da Silva Coelho, saudoso advogado e pai do atual chefe do executivo.

Também será fundamental para acabar com a dualidade no Colégio Estadual Tiradentes, que atualmente cede parte do prédio onde está instalado para a Escola Municipal Joaquim José da Silva Xavier, com óbvios transtornos.

O novo estabelecimento de ensino atenderá cerca de 500 alunos, sete salas de aula e dois pavimentos.

O imóvel é moderno, em concreto armado e alvenaria, e com diversos cômodos para abrigar laboratório, biblioteca, quadra de esportes etc.

De acordo com o gerente de Obras, Romulo Ribeiro, e o engenheiro Leonardo Prestes, são 21 trabalhadores. A empresa SED Edificações, de Ponta Grossa, é a responsável.

Vídeo abaixo feito em julho de 2022:

