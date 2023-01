Obras de ampliação do hospital de Ibaiti entram na reta final

Investimento de R$ 4 milhões em recursos do Estado e R$ 6 milhões do município

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, vistoriou nesta quarta-feira (11) as obras de reforma e ampliação do Hospital Municipal de Ibaiti.

A construção, que já atinge cerca de 88% de execução, recebeu um investimento de R$ 4 milhões em recursos do Estado, além de outros R$ 4 milhões em contrapartida do município e mais dois milhões de reais da câmara de vereadores.

“É uma obra que mostra o comprometimento do Governo do Estado com todos os municípios. Um hospital de baixa e média complexidade que ganha o aporte necessário para dar um passo à frente e se tornar uma referência em toda a região”, disse Beto Preto.

“A missão que recebemos do governador Carlos Massa Ratinho Junior é clara: levar os serviços de saúde para perto das casas dos paranaenses. Estamos seguindo essa orientação, dia após dia, para garantir o melhor atendimento possível em todo o Estado”, acrescentou.

O prefeito Antonely de Cássio acompanhou a vistoria e classificou como excelente a etapa de finalização da obra. Ainda, estiveram presentes também os prefeitos de Figueira, Jaboti, Japira, Pinhalão, vereadores de Ibaiti e demais lideranças políticas da região.

“A Sesa esteve presente desde a concepção do projeto de reforma e ampliação da unidade, e por toda essa parceria a população agradeçe ao Governo do Estado. Estamos no processo de finalização desta obra que mudará a história do município”, afirmou.

Contando com 2,2 mil metros quadrados, a unidade é porta de entrada para atendimentos de urgência e emergência, e agora, com a finalização das obras, receberá uma ala dedicada à realização de partos e atendimentos em pediatria.