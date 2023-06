Obras de recuperação da ponte prosseguem em ritmo acelerado

inclusive no período noturno sob o Ribeirão Claro

A Prefeitura ribeirão-clarense, por meio da empresa contratada, está atuando em ritmo acelerado nas obras de recuperação da ponte sob o Ribeirão Claro.

As equipes têm trabalhado inclusive no período noturno para desobstruir a via pública no menor tempo possível, garantindo a segurança no tráfego de pedestres e veículos.

Dentre os serviços já realizados, foi necessária a contenção da água com manilhas e concretagem afim de desviar o curso do ribeirão para iniciar os trabalhos. Além disso, toda estrutura de ferragens e painel de madeira já estão prontos.

O prefeito João Carlos Bonato tem acompanhado de perto o trabalho das equipes e garante que o objetivo é de concluir os serviços com rapidez.

“Sabemos que é uma necessidade da população, pois o desvio é fora de mão. Mas apesar da vontade em agilizar os serviços, queremos entregar a ponte recuperada com qualidade e segurança”, enfatizou Bonato.