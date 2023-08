Tomazina continua com obras e avanços

Confira todas as novidades do município

O prefeito de Tomazina Flávio Xavier Zanrosso e o vice Rodrigo Faria, estão permanentemente buscando recursos tanto na esfera estadual quanto na federal, visando sempre o bem estar de toda a comunidade. Diferente da maioria dos prefeitos de 2º mandato, Zanrosso não diminuiu o bom desempenho da administração registrada no 1º mandato e segue em ritmo acelerado.

Esta semana junto com o vice Rodrigo e os vereadores Derli e Mané, o chefe do executivo entregou o calçamento de ruas no Distrito do Sapé, obra que era um antigo anseio da comunidade.

Em Curitiba, ainda este mês, recebeu das mãos do Governador Ratinho Junior, um veículo Zero Km para uso da Polícia Militar, a nova viatura, atende, a solicitação dos vereadores da base aliada, Divaldo, Mané, Chicão, Derli, Célio e Cezar. Zanrosso agradeceu o empenho de toda a equipe.

“Agradeço o nosso vice-prefeito Rodrigo e toda nossa equipe, pelo belo desempenho. “essa conquista com certeza vai dar mais segurança para a comunidade da nossa cidade, com um melhor serviço ostensivo”. Obrigado Governador e deputados Alexandre Curi e Anibelli Neto”, destacou o prefeito.

A Secretaria de Saúde recebeu um veículo Gol Zero Km do Governo do Estado por meio da SESA.

“Mais do que o carro, é o que ele representa, pois somente as 10 cidades com os melhores indicadores em saúde pública ganharam esse prêmio, parabéns equipe”, disse o prefeito.

Na Escola Municipal Ademar Haruo, ele fez a entrega de 15 novos televisores que vão auxiliar os professores durante as aulas. “uma maneira de diversificar o aprendizado buscando sempre cativar e prender a atenção dos nossos alunos”, assinalou. O investimento foi de R$ 29.711,00(Fonte: Agência Criativa).