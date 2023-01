Obras na BR-153 devem terminar em até uma semana

DNIT assumiu a responsabilidade do trecho da rodovia depois da saída das pedageiras

Para saber tudo sobre as obras da ponte de 134 metros sobre o ribeirão do Ubá, em Santo Antônio da Platina no KM 33 da BR-153 no trecho entre Jacarezinho, o Npdiario buscou o órgão responsável: O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).

O DNIT é uma autarquia federal brasileira vinculada ao Ministério da Infraestrutura. É um serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita própria, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizadas.

Foram estas as perguntas:

Qual o custo total das obras, incluindo mão de obra, na reforma da ponte sobre o ribeirão Ubá? Quando está prevista a conclusão das obras? Passam mesmo cerca de 12 mil veículos por dia no local? O monitoramento da ponte continuará normalmente? Sempre cuidando da estrutura? Existe projeto de construção de nova ponte no lugar após suposta demolição da atual? Ele esclareceu que não se trata de uma reforma, mas apenas da realização de reparos localizados sobre a ponte após o registro de um acidente que danificou parte do guarda-corpo. O serviço está sendo feito pela empresa de manutenção deste trecho da rodovia e deve levar cerca de sete dias para ser concluído. O recurso investido integra o orçamento deste contrato de manutenção/conservação rotineira e será mensurado somente depois da execução dos trabalhos. O Departamento frisa que é responsável pela ponte sobre o ribeirão Ubá, na BR-153/PR, desde que assumiu o trecho em novembro de 2021, quando encerrou o contrato de concessão (e as empresas de pedágio saíram). Portanto, sempre que necessário são realizadas ações que garantam a segurança do usuário até que o estudo de viabilidade – em desenvolvimento pelos técnicos da Autarquia – defina qual seria a melhor opção: reformar a atual ou construir uma nova estrutura.

Com relação ao Volume Diário Médio (VDM) o último levantamento da Autarquia é de que passam pelo trecho cerca de 12 mil veículos/dia, confirmando o que a reportagem já havia adiantado. O que exasperou parte dos motoristas foi a demora de espera no trecho, que deve terminar nos próximos dias.

]