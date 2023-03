Ocorrências em Ribeirão do Pinhal e Jundiaí do Sul

Crack, maconha e violência nas duas cidades

Em patrulhamento neste fim de semana na Vila Hermínia, a PM viu quando um elemento demonstrou nervosismo, em Ribeirão do Pinhal.

Ele saiu correndo sentido de um terreno baldio pulando muros tomando sentido ignorado.

O outro (29 anos) que o acompanhava foi abordado e tinha crack (foto).

Encaminhado para as providências.

Já no sábado, dia quatro, na rua São Francisco, em Jundiaí do Sul, havia um homem agredindo duas mulheres. No local, estava alterado e veio em direção da equipe dizendo a todo o momento que desejava ser preso.

O indivíduo portava duas buchas de maconha.

Entrado em contato com as mulheres, ambas informaram que não tinham lesões aparentes. E não evidenciaram interesse na representação, sendo devidamente orientadas.