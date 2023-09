Okka Beach tem esporte e diversão sábado e domingo

Curta a 7ª etapa do Circuito Webby de Beach Tennis

Neste sábado e domingo (02 e 03/setembro) acontece no Okka Beach Club a 7ª etapa do Circuito Webby, categoria A, B, C e D de Beach Tennis.

Santo Antônio da Platina receberá atletas da região inteira e do estado de SP.

O convite – gratuito – se estende para todos os platinenses, para acompanhar e torcer para os jogadores neste esporte que está em uma crescente.

Será um fim de semana gostoso na estrutura praiana do Okka!

Um spoiler do cardápio para desfrutar com toda a família: desde salada de fruta e sanduíche natural, como espetinhos, porções, guarnições (arroz, feijão e salada) e uma massa (penne à bolonhesa), além de drinks e bebidas em geral.

O torneio terá início às oito horas e estenderá até à noite.

O esporte de areia une paixão e emoção trazendo bem estar e saúde para o Norte Pioneiro.