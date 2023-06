Ônibus destruído por fogo em Guapirama

Coletivo transportava trabalhadores de Pinhal para Joaquim Távora

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti atendeu ocorrência em Guapirama, na madrugada desta segunda-feira (19) no KM 59 da PR-218 no trecho de entrada da rodovia BR-153, de Jundiaí do Sul.

A equipe atendeu acidente em que um ônibus (Marcopolo 1150), com placas de identificação destruídas, foi tomado por fogo. O proprietário relatou que o coletivo transportava funcionários de Ribeirão do Pinhal para trabalhar numa empresa de Joaquim Távora.

Não houve feridos e os funcionários seguiram viagem com ônibus reserva.

O veículo ficou destruído e necessitava de sinalização do local para ser removido por guincho. Após liberação com a remoção do ônibus, o trânsito seguiu.