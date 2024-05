Ônibus incendeia entre S. Antônio e Joaquim TÁVORA

Não se sabe com certeza a causa

Um Mercedes-Benz/Marco Polo Viaggio (placas de Siqueira Campos) pegou fogo cerca de 23 horas desta sexta-feira, dia 17, no KM 320 da PR-092 Km 320, em Santo Antônio da Platina.

O motorista (32 anos) fez o teste etilométrico com resultado negativo.

Conforme dados colhidos no local, o coletivo trafegada no sentido de Joaquim Távora, quando o condutor percebeu chamas vindo da traseira. Ele parou e saiu, com os passageiros, do veiculo, resultando posteriormente na queima completa do veículo.

Com a chegada do Corpo de Bombeiros o incêndio foi controlado.

Pista Simples, reta e faixa tracejada.

Ninguém se feriu.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) Platina atendeu a ocorrência.