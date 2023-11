Operação apreende DOIS adolescentes

Na Vila Rica em Santo Antônio da Platina

Em ação policial conjunta das Polícias Civil e Militar foi realizada a identificação de dois adolescentes envolvidos em ato infracional análogo a roubo ocorrido na noite do dia 31 de outubro num estabelecimento comercial da Vila Rica. Armados, renderam as vítimas e subtraíram celulares, joias, dinheiro e motocicleta.

Após troca de informações entre os policiais, os possíveis autores identificados, o delegado representou pela internação. Houve concordância do Ministério Público e autorizada pelo juízo da Vara da Infância e Juventude.

Um deles, de 17 anos, foi apreendido na tarde desta quarta-feira, dia oito, na residência de seu avô no bairro Aparecidinho III.

O outro envolvido, também com 17, foi apreendido na manhã de hoje (09 de novembro) no centro da cidade.

Ambos são conhecidos por praticarem vários atos infracionais graves, tendo um deles sido liberado do Cense no mesmo dia do roubo.