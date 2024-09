Operação Cama de Gato prende bando (policiais e vereador) em SP e no NORTE Pioneiro (assistam)

Cumpridos 36 mandados judiciais e desmantelada quadrilha

A Polícia Civil do Paraná e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-SP) do Ministério Público do Estado de São Paulo deflagram nesta sexta-feira (20) a Operação Cama de Gato com a missão de cumprir 36 mandados judiciais contra uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas interestadual.

A operação ocorreu em Carlópolis e Salto do Itararé(Norte Pioneiro) e Sabáudia(Norte Central), no Paraná; e São Paulo, Piraju, Ribeirão dos Índios, Paranapanema e Chavantes, no estado de São Paulo.

No total, foram cumpridos 12 mandados de prisão preventiva e 24 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio patrimonial de veículos pertencentes a membros do grupo. A organização criminosa era responsável por tráfico interestadual de drogas, exploração de casas de prostituição e crimes patrimoniais de grande valor.

As investigações revelaram a existência de uma rede criminosa com atuação concentrada em Carlópolis, mas com ramificações em outros estados. Após buscas iniciais e a análise de dados foi constatado o envolvimento de criminosos e agentes públicos de São Paulo, o que levou a uma ação conjunta com o GAECO-SP.

“A organização mantinha uma complexa rede de contatos com fornecedores de drogas em grande escala e armamentos de grosso calibre. Alguns dos fornecedores, localizados no norte do Paraná, também são alvos da operação”, afirmou o delegado Pedro Cáprio , da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho e que também já trabalhou como delegado em Carlópolis.

O promotor do GAECO-SP Nelson Aparecido Febraio Júnior, também participou da operação.

A PCPR e o GAECO-SP seguem trabalhando para desmantelar completamente a quadrilha, identificando outros envolvidos e apreendendo mais provas.

Em Piraju(SP) foram realizadas quatro prisões, e um deles é o policial e também vereador Paulo Rogério Cardoso(PL). Outro encarcerado é o investigador Alexsandro dos Santos, que atualmente trabalha em Paranapanema. Segundo o GAECO, os dois foram presos por tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro.

Outras duas mulheres também foram presas na cidade paulista, e os acusados foram apresentados no plantão policial.

“Os agentes públicos, valendo-se de suas funções, subtraiam droga de traficantes, estocavam e, depois, vendiam para outros traficantes. Havia abordagem de pessoas com grandes quantidades de drogas, mas os entorpecentes nunca eram apresentados na delegacia. Em alguns casos, havia apresentações de drogas em menor quantidade que o total apreendido. Os policiais se valiam de aliados não policiais para angariar informações, remunerando seus serviços com parte das drogas”, informa o MP. O caso está sendo acompanhado de perto pela Corregedoria da Polícia Civil.

O Npdiario publica mais detalhes a qualquer momento.