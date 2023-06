Operação conjunta apreendeu 7 kg de maconha no Jardim São Pedro em SAP

Na tarde desta terça-feira em Santo Antônio da Platina

Na tarde desta segunda-feira (dia cinco), foi realizada operação conjunta das Polícias Civil e Militar para cumprimento de mandado de busca domiciliar em uma residência do Bairro Jardim São Pedro, em Santo Antônio da Platina.

Após investigação de traficância no local, o delegado representou pela busca domiciliar na residência, com concordância do Ministério Público e autorização do Poder Judiciário.

Durante o cumprimento, apreenderam na residência 7 quilos e 219 gramas de maconha, balança de precisão, R$ 300,00 em dinheiro, televisão e notebook de procedência duvidosa. O suspeito/morador não estava no local durante a diligência.