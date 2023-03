Operação conjunta apreende pistola no bairro Jardim Altvater

Cumprimento de mandado de busca domiciliar

Na tarde desta terça-feira (14), foi realizada operação conjunta das Polícia Civil e Militar para cumprimento de mandado de busca domiciliar em residência do bairro Jardim Altvater.

No local, os policiais realizaram buscas nos cômodos e apreenderam uma pistola da marca Taurus, calibre .40, com numeração raspada e 10 munições do mesmo calibre, além de R$ 780,00, documentos e correntes.

O morador, um homem de 22 anos, não estava no local.

O mandado foi representado pelo delegado após investigação conjunta de policiais militares e civis sobre o tráfico de drogas no bairro, tendo concordância do Ministério Público e autorização do juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio da Platina.