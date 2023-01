Operação conjunta no Aparecidinho III hoje

E prende traficante em flagrante

Na tarde desta quarta-feira (25), foi cumprido mandado de busca domiciliar em residência localizada no bairro Aparecidinho III, em Santo Antônio da Platina.

No local, os policiais realizaram buscas no interior da casa e apreenderam os seguintes objetos ilícitos: 01 revólver calibre 38; 06 munições calibre. 38; 6 quilos e 114 gramas de maconha; 780 gramas de cocaína; 698 gramas de crack; R$ 1,436,00; 02 balanças de precisão; 02 aparelhos celulares e 02 facas para picar droga.

Foram apreendidos e o elemento, um jovem de 21 anos que já possui passagem por tráfico e estava de tornozeleira, recebeu voz de prisão em flagrante.

O mandado foi representado pelo delegado, com concordância do Ministério Público e autorização do juízo da Vara Criminal de Santo Antônio da Platina. As investigações foram realizadas em conjunto entre policiais civis e policiais militares.