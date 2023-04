Operação utiliza 40 viaturas e 110 agentes em SAP (veja vídeos)

Na tarde desta quinta-feira em toda zona urbana

Iniciou em torno de 14h05m desta quinta-feira, dia seis, no Recinto da EFAPI, em Santo Antônio da Platina a “Operação Conjunta Falcão de Aço”. Helicóptero, viaturas e motocicletas.

São 40 viaturas e 110 agentes de segurança, segundo o Npdiario apurou com exclusividade.

Por meio de ações sincronizadas das Forças de Segurança Pública do Paraná atuam Polícia Militar (2º Batalhão ; Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual , Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas- BPMOA; Batalhão de Polícia Ambiental) e Polícia Civil.

Cumprem mandados de busca e apreensão e patrulham todos os bairros. houve bloqueios de trânsito e abordagens.

Foi empregado um efetivo composto por 17 viaturas (Rádio Patrulha), ocupadas por 32 policiais militares da área administrativa das Cias do 2º Batalhão; 6 viaturas ROTAM ocupadas por 24 policiais especializados; 3 motocicletas BMW da equipe ROCAM conduzidas e garupadas por 5 policiais.

Também viaturas de Operação com Cães ocupadas por sete policiais e quatro cães; 2 viaturas da Patrulha Rural com 6 policiais especializados; 2 viaturas do BPAmb com 6 policiais especializados; 3 viaturas do BPRv, com 6 policiais e apoio de cães; 1 aeronave do BPMOA com 3 tripulantes; 1 viatura da PRF com 2 agentes; mais efetivo variável da PC nos diferentes dias e cidades de aplicação da Operação e um quantitativo de policiais do batalhão.

Assim sendo, houve um quantitativo total de aproximadamente 40 viaturas e 110 agentes de segurança.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario