Operação conjunta no Aparecidinho II flagra mais entorpecentes

Também localizados objetos oriundos de roubos

Policiais civis e militares platinenses, em investigação neste fim de semana a outra situação, realizaram tentativa de abordagem de indivíduos numa residência, os quais se evadiram.

Em buscas no local, na sala da residência, foi localizada uma mochila, cor cinza, contendo em seu interior: drogas (três tabletes de maconha embalados, pesando aproximadamente 1kg, três porções de maconha, pesando aproximadamente 127 g, 47 pinos Eppendorf, com cocaína), R$ 100,00, um saco plástico com diversos pinos Eppendorf vazios, uma bolsa menor contendo diversas joias (prata e ouro) e uma caderneta com contabilidade do tráfico de drogas.

Alguns objetos recuperados foram reconhecidos por vítimas de roubos ocorridos em outras cidades do Norte Pioneiro.