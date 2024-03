Operação PRENDE casal em Guapirama

Marido cumpria pena no semiaberto e usava tornozeleira eletrônica

Exclusivo: Ação das Polícias Civil e Militar cumpriu um mandado de busca e apreensão em torno de 18 horas desta quinta-feira, dia 28, no centro de Guapirama.

No momento da chegada das equipes um dos suspeitos estava embalando drogas.Foram presos um homem (que já tinha passagens, cumpria pena no semiaberto e usava tornozeleira eletrônica) e sua esposa.

Investigações apontaram que os dois traficavam.

Na casa, tinha um cachorro da raça Pitbull.