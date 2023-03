Operação conjunta prende dois ladrões

Dupla roubou idosa de 93 anos e filhos (mulher de 62 e homem)

No dia 12 de fevereiro em uma residência localizada no centro de Santo Antônio da Platina, dois indivíduos, um armado com um revólver e outro com um faca, renderam mãe (93 anos) e filhos (uma mulher de 62 anos e um homem de 57 anos) e subtraíram um veículo VW/T-Cross, joias, aparelhos celulares e R$ 2.000,00 em dinheiro.

Após minuciosa investigação realizada em conjunto por policiais militares da agência de inteligência e policiais civis, foram identificados os dois suspeitos do crime (um com 22 e outro com 24 anos).

O delegado representou pela prisão preventiva e buscas domiciliares, as quais tiveram concordância pelo Ministério Público e foram decretadas pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio da Platina.

Na tarde desta segunda-feira (06), foi realizada operação conjunta pela Polícia Militar e Polícia Civil e dado cumprimento aos mandados sendo preso pelos policiais um dos bandidos em sua residência no Bairro Roberto Rennó. Também diligenciado e recuperado o veículo VW/T-Cross, o qual estava ocultado no meio de uma plantação na área rural.

O comparsa, ARTHUR LUIZ RIBEIRO MARTINS, vulgo “Arthurzinho” (fotos), 24 anos, natural de Jacarezinho, foi preso na madrugada desta terça-feira, dia sete, em Bertioga(SP) por PMs paulistas.