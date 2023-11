Operação conjunta prende jovem em Ribeirão do Pinhal

Com drogas e arma de fogo no bairro Totó Carvalho

Operação realizada na tarde desta quinta-feira (29) levou um jovem de 18 anos para a prisão em Ribeirão do Pinhal. A ação ocorreu de forma integrada com entre as policiais Civil e Militar e concentrou-se no bairro Totó Carvalho.

O jovem preso tinha passagens por tráfico de drogas quando adolescente e já esteve internado no Cense (Centro de Sócio-educação) pelo mesmo fato.

Autorizadas pela Justiça, as forcas policiais encontraram porções de maconha e uma arma de fogo artesanal.

Após autuado em flagrante, foi encaminhado para Cadeia Pública de Bandeirantes.