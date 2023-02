Operação conjunta prende mandante da execução de Vitória (assista dois vídeos)

Indiciado pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de assassinato, corrupção de menores e tráfico de drogas

Na manhã desta quinta-feira (dia dois) equipes das Polícias Civil e Militar deram cumprimento a mandado de prisão e busca domiciliar em residência do bairro Aparecidinho II, em Santo Antônio da Platina.

No local, prenderam Mateus Reinaldo (foto), de 21 anos pelo envolvimento no crime ocorrido na última quinta-feira (26), no qual três indivíduos armados com facas invadiram uma residência do bairro João Furtado e atentaram contra a vida do pai da família e, em seguida, brutalmente mataram Vitória de 19 anos.

O elemento já tinha passagens por roubo e tráfico de drogas.

A reportagem não conseguiu contato com o advogado dele.

Já havia sido apurado a participação de três adolescentes de 14 anos, sendo que estes já estão internados, e a continuidade da investigação permitiu a identificação do último suspeito (provável mandante da execução violenta e covarde) o homem maior de idade, razão pela qual o delegado pediu a prisão preventiva dele, a qual teve concordância do Ministério Público e decretada pelo juízo da Vara Criminal da cidade.

Foi indiciado pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado, homicídio qualificado, corrupção de menores e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Andirá. É que a carceragem platinense só abriga detentas.

O adolescente encaminhado pela ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) na última sexta, de 13 anos, não tem ligação com o caso. Foi liberado. Não tinha prova nenhuma contra ele.

O motivo do crime não tem nada a ver com dívida de droga. É apenas suposta caguetagem.

Resumindo: Internados 3 adolescentes de 14 anos no Cense (Centro de Sócio-educação) platinense (foto abaixo) e preso o adulto.

Destaca-se que, do início ao fim, a operação contou com a colaboração e plena dedicação de vários policiais militares e civis, muitos atuando mesmo na folga, para ajudar a solucionar o caso.

Reveja essa matéria: https://npdiario.com.br/policial/civil-apreende-3o-menor-que-participou-do-crime/

Leia esta matéria sobre o assunto: https://npdiario.com.br/capa/tres-meninos-de-14-anos-mataram-vitoria-video/

Esta também: https://npdiario.com.br/capa/pai-de-menina-morta-esta-vivo-e-estavel/

E mais esta: https://npdiario.com.br/cidades/santo-antonio-da-platina/encontrado-hoje-corpo-de-menina-sequestrada/

Aqui, o enterro da vítima: https://npdiario.com.br/sub-capa/sepultado-corpo-de-vitoria-santos-video/

E um menor resgatado perdido: https://npdiario.com.br/comportamento/resgatado-menor-de-13-anos-envolvido-em-morte/

A menina foi morta a golpes de objeto contundente de madrugada pelos indivíduos que invadiram a casa da família. A motivação seria que ela teria denunciado traficantes, o que não era verdade.

A Organização Mundial de Saúde define adolescência como sendo o período da vida que começa aos dez anos e termina aos 19 anos completos. Para a OMS, a adolescência é dividida em três fases:

Pré-adolescência – dos 10 aos 14 anos,

Adolescência – dos 15 aos 19 anos completos

Juventude – dos 15 aos 24 anos.

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considera adolescência a faixa etária dos 12 até os 18 anos de idade completos, sendo referência, desde 1990, para criação de leis e programas que asseguram os direitos desta população.