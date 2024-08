ENCARCERADO rapaz POR TENTATIVA DE homicídio EM S.A.P.

Nesta terça-feira em Santo Antônio da Platina

Na manhã desta terça-feira (dia seis), equipe da Polícia Civil, composta pelos delegados e agentes, com apoio da Rádio patrulha da Polícia Militar, realizaram buscas domiciliares e diligenciaram para cumprir mandados de prisão preventiva contra dois suspeitos de terem praticado tentativa de homicídio.

Um homem de 19 anos foi preso pelos policiais em uma residência na Vila Ribeiro (foto abaixo).

Já o outro suspeito, homem de 21 anos, está foragido, por isso seu nome e imagem estão sendo divulgados nesse momento: trata-se de JOÃO VÍTOR LIMA (foto principal), natural de Santo Antônio da Platina.

A investigação começou pela Polícia Civil quando na madrugada dia 26 de julho, um homem de 27 anos deu entrada no Pronto Socorro com ferimento de disparo de arma de fogo e várias lesões de agressão na cabeça.

Hou apuração que dois indivíduos numa moto preta se aproximaram da vítima em rua do bairro Álvaro de Abreu e efetuaram vários disparos e em seguida se evadiram do local. O motivo do crime está relacionado à dívida de drogas.

O preso foi encaminhado à Cadeia Pública de Andirá e foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado.