Operação conjunta prende 6 em Santo Antônio (assistam)

Nesta quarta-feira (23), foi deflagrada a “Operação Arrasa-Quarteirão” para combate ao tráfico de drogas em Santo Antônio da Platina, com cumprimentos de buscas domiciliares e prisão de seis indivíduos.

Após diversas denúncias recebidas, foi realizada investigação por agentes de polícia da Delegacia em conjunto com policiais militares da Agência Local de Inteligência da Polícia Militar que identificou suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade.

Reunidas as investigações produzidas, foi representado pelo delegado pela expedição de buscas domiciliares, as quais tiveram parecer favorável pelo Ministério Público e foram autorizadas pelo juízo da Vara Criminal da Comarca da cidade.

Em uma das residências, no bairro Álvaro de Abreu, foi realizada a prisão em flagrantes de três indivíduos (27, 20 e 18 anos) em razão da apreensão no local de 247g de cocaína, 401g de maconha, uma motocicleta com chassi suprimido e placa trocadas para delivery de drogas, R$ 2.246,00, máquina de cartão, balança de precisão e arma de fogo.

Já em outra residência, no bairro Santa Cruz, um homem de 22 anos foi preso em flagrante após apreensão no local de 32,4g de cocaína e 1,6g de maconha.

Por fim, em uma residência no bairro Aparecidinho II, um homem de 20 anos foi preso em flagrante em posse ilegal de arma de uso restrito e receptação (uma pistola 9mm) que foi recentemente roubada de uma residência do bairro Vila Claro.

Durante a operação também foi preso um homem de 30 anos no bairro Santa Terezinha em razão de mandado de prisão por regressão de regime pelo crime de furto.

Foram utilizadas 20 viaturas e 55 policiais da Polícia Militar do Batalhão de Jacarezinho e mais 01 viatura e 04 policiais (03 agentes e delegado) da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina.