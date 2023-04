Operação combate o tráfico de drogas em Abatiá (veja o vídeo)

Dois homens presos em flagrante levados à cadeia de Bandeirantes

Foi realizada na tarde desta sexta-feira (28) uma operação policial em Abatiá com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas no município.

As investigações da Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal foram encaminhadas para a Justiça, que expediu cinco mandados de busca e apreensão. Participaram viaturas policiais compostas por civis de Ribeirão do Pinhal, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Cambará, Siqueira Campos e Joaquim Távora além de uma equipe da Polícia Militar (Rádio Patrulha), ao todo 25 profissionais participaram.

Todos os endereços checados. Apreenderam porções de maconha e cocaína, além de balança de precisão e embalagens comumente usadas na venda de entorpecentes.