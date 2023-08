Operação desarticula bando em Carlópolis

Duas mulheres e dois homens foram presos

As polícias Civil e Militar deflagraram a Operação Ouro de Tolo em Carlópolis. A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira, dia três.

As investigações se iniciaram no primeiro semestre de 2023 pela Delegacia de Polícia Civil de Carlópolis e, durante as apurações, verificou-se a possível existência de uma organização criminosa instalada na cidade, voltada à prática de Roubos com emprego de arma de fogo, Furtos Qualificados e Tráfico de Drogas.

Durante as investigações, a Polícia Civil de Carlópolis, em parceria com a Delegacia de Polícia de Sengés deflagrou a Operação “Game Over”(“Fim de jogo” em Português), recuperando os objetos furtados.

Em continuidade, verificado o envolvimento de indivíduos na prática de outros crimes, como roubo e tráfico de drogas.

Após autorização do Poder Judiciário, quatro pessoas foram presas, sendo dois homens e duas mulheres. Um indivíduo é considerado foragido, estando com mandado de prisão em aberto. Ainda, na ação, foi localizada uma quantia de drogas e duas balanças, sendo uma mulher presa em flagrante por Tráfico de Drogas.

A operação contou com mais de 30 policiais, compostas pelas equipes de ROTAM, ROCAM e CANIL do 2º Batalhão de Polícia Militar e policiais civis de Carlópolis.

As investigações continuam para a completa elucidação do caso.