Operação desmantela quadrilha em Siqueira

Casal entregava drogas de moto; líder é caçado pelas Polícias

Ação conjunta entre policiais civis e militares investigaram um esquema de tráfico de drogas que vinha sendo realizado por meio de uma residência e transporte via motocicleta, em Siqueira Campos. O bando foi desmantelado.

O ponto de tráfico funcionava numa casa (da mulher que seria encarcerada) localizada na Rua Piauí, onde armazenavam, preparavam e distribuíam entorpecentes. A movimentação intensa de pessoas em horários variados reforçou as suspeitas e levou ao planejamento da abordagem.

Durante o patrulhamento pela região, uma equipe policial identificou a moto denunciada saindo da residência e iniciou o acompanhamento. No momento da tentativa de abordagem, no bairro Nascente, os ocupantes do veículo tentaram fugir e descartaram pacotes contendo cocaína. O condutor e a passageira(fotos) foram detidos e admitiram estar realizando delivery a mando de um comparsa, chefe do bando.

Diante das informações obtidas, as equipes deslocaram-se até a residência mencionada nas denúncias, onde visualizaram um indivíduo se entregando, enquanto outro tentou fugir pela porta dos fundos, disparando contra os policiais. Os agentes se abrigaram e revidaram para cessar a injusta agressão, momento em que o suspeito conseguiu escapar pela mata. Durante a fuga, ele abandonou objetos pessoais, incluindo um celular, além de deixar vestígios de sangue no percurso.

Nas buscas dentro da residência, encontrados pratos com vestígios de cocaína, porções de droga separadas para embalagem e diversos apetrechos utilizados para o tráfico, evidenciando que o imóvel era utilizado para preparo e distribuição dos entorpecentes.

A operação prosseguiu com a inspeção de outra residência, onde um dos envolvidos confessou que armazenava mais entorpecentes e dinheiro oriundo da traficância. Com autorização expressa da proprietária, foram realizadas buscas no local, resultando na apreensão de 03 pacotes de cocaína, uma porção maior de maconha, uma quantidade de haxixe, R$ 1.437,00 em dinheiro, quatro celulares e uma máquina de cartão de crédito, utilizada para facilitar as transações ilícitas.

Além das prisões e apreensões, equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil seguem em diligências incessantes para localizar o elemento que se evadiu, já identificado, garantindo que a iniciativa traga impacto significativo no combate ao tráfico na região.

Resumo da Operação:

• 01 homem preso

• 01 mulher presa

• 01 homem encaminhado

• 79,4g de cocaína apreendidos

• 35,1g de maconha apreendidos

• 15,4g de haxixe apreendidos

• R$ 1.437,00 apreendidos

• 01 motocicleta apreendida

• 04 celulares apreendidos

• 01 máquina de cartão de crédito apreendida

• Apetrechos com resquícios de droga apreendidos