Operação em Ribeirão do Pinhal HOJE matou 2 BANDIDOS (vídeos)

Três homens foram presos e apreendidas drogas



Exclusivo: Operação Integrada entre Polícias Militar e Civil no início da manhã desta terça-feira, dia cinco, resultou na morte de dois marginais , prisão de três homens e apreensões de drogas, em Ribeirão do Pinhal.

A situação está tranquila agora, porém a iniciativa obviamente assustou os ribeiro-pinhalenses em função de voos rasantes de helicóptero e ruídos de tiroteios.

Muitos pais, inclusive, evitaram até mesmo levar filhos para estabelecimentos de ensino.

Durante confronto com dupla de bandidos, ambos armados com submetralhadoras, um deles foi a óbito no local e o comparsa no hospital local. Os dois não eram alvos de mandados de busca e estavam numa das casas que a polícia esteve.

Mais informações serão divulgadas ao longo do dia.