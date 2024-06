Falcão de Aço II no Norte Pioneiro (assista)

Santo Antônio da Platina, Ribeirão do Pinhal e Joaquim Távora

Na tarde desta quinta-feira (6), o 2º Batalhão de Polícia Militar deflagrou a Operação Falcão de Aço II nos municípios de Santo Antônio da Platina, Ribeirão do Pinhal e Joaquim Távora, no Norte Pioneiro do Paraná.

A ação contou com a participação das equipes de Rádio Patrulha, ROTAM, ROCAM, Operações com Cães, Agência Local de Inteligência e também da Polícia Civil, além de equipes do Choque do 5ºBPM de Londrina, Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) e do Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb).

A ação conjunta foi realizada através do cumprimento de Mandados Judiciais, realização de bloqueios de trânsito, abordagens a pessoas em atitude suspeita, dentre outros, obtendo os seguintes resultados: