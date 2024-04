Operação prende dois EM SANTO ANTÔNIO

Foragido por tentativa de assassinato e outro em flagrante por furto

Na manhã desta quinta-feira (dia 18) foi realizada operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar para cumprimento de mandados de busca domiciliar no Jardim Altvater (Sindicato) em razão do recebimento de denúncias de tráfico de drogas e presença de foragidos no local.

Numa das residências, enquanto eram realizadas buscas, constatou-se que havia um “gato” no medidor de energia, razão pela qual os delegados acionaram funcionários da Copel que foram ao local e constataram o furto de energia.

A fraude causou a prisão do morador, jovem de 22 anos, que assumiu a autoria do crime.

Já em outra residência, foi localizado um homem de 25 anos, o qual estava foragido e tinha contra si mandado de prisão expedido por crime de tráfico de drogas e tentativa de homicídio qualificado ocorrida em setembro de 2023.

Naquela ocasião, por motivo passional, efetuou vários disparos de arma de fogo contra o namorado de sua ex-companheira, o qual acabou sobrevivendo.

Os presos foram encaminhados à Cadeia Pública de Andirá.