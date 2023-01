Operação prende em Pinhal mais um ladrão de supermercado de SAP (vídeos)

Marginal encaminhado à Cadeia Pública de Bandeirantes

No último dia sete, por volta das 17h15min, dois indivíduos, um armado com um revólver, e outro com um facão, invadiram o Supermercado Luzitano (vídeos) localizado na rua Dom Pedro II, Vila São José, de Santo Antônio da Platina e deram voz de assalto, rendendo funcionários e clientes, subtraindo R$ 1 mil. Em seguida, fuga.

Policiais militares foram acionados pelas vítimas e saíram no encalço dos bandidos, e apreenderam o veículo utilizado na fuga (foto) e objetos do crime, revólver, facão, celulares (foto) ocultados numa residência na Vila Santa Terezinha.

A partir daí, a Polícia Civil passou a investigar o caso e obteve sucesso em identificar três homens envolvidos no crime, sendo um homem de 36 anos (foto) já preso, morador de Santo Antônio da Platina, responsável por dirigir o carro da fuga e outros dois homens, um de 33 anos e outro de 22 anos, moradores de Ribeirão do Pinhal, responsáveis por realizarem o assalto no supermercado.

Em razão do apurado, o delegado platinense Rafael Guimarães, representou pela prisão preventiva dos envolvidos, a qual teve autorização do Ministério Público e foi decretada pelo juízo da Vara Criminal.

No dia 13 deste mês um dos marginais foi preso pela Polícia Militar em Santo Antônio da Platina (comandada pelo capitão Marciano Corsini) e nesta terça-feira, dia 17, outro (foto de capa) encontrado em Ribeirão do Pinhal em ação conjunta das Polícia Militar e Civil (delegado Tristão Borborema e investigadores) pinhalenses.

Os envolvidos responderão pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e arma branca e foram encaminhados à Cadeia Pública de Andirá.

Confira a primeira prisão: https://npdiario.com.br/sub-capa/pm-prende-ladrao-de-36-anos-assista/

Veja como foi o crime: https://npdiario.com.br/policial/roubado-supermercado-na-vila-sao-jose/