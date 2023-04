Operação prende gerente do tráfico: Ribeirão do Pinhal

Bem sucedida iniciativa ocorreu na noite desta quinta-feira

Ação policial realizada na noite desta quinta-feira (20) levou à prisão um homem de 31 anos, tido pelos organismos de segurança da cidade como gerente do tráfico de drogas em Ribeirão do Pinhal.

A captura ocorreu na Vila Hermínia e foi realizada de forma conjunta entre policiais civis e militares. De acordo com a Polícia Civil, as investigações perduraram por seis meses e se baseiam em diversas apreensões de drogas em poder de adolescentes nesse período.

O esforço policial obteve acesso a documentos (anotações contábeis) que vinculam o homem preso a adolescentes que vendiam crack, maconha e cocaína em diversos pontos do município, conhecidos como “biqueiras”. Os policiais, ainda, apontam padrão de vida elevado do indivíduo detido, incompatível com ausência de rendimentos lícitos.

Após ser autuado em flagrante, foi encaminhado para Cadeia Pública de Bandeirantes. Com ele, os policiais apreenderam dinheiro e porções de crack.

Não houve resistência.