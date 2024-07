Operação PRENDE 4 em Ribeirão do Pinhal

Equipes das Polícias Civil (apoio do GDE) e Militar

Exclusivo: Na manhã desta terça-feira, a Polícia Civil por intermédio da Delegacia de Ribeirão do Pinhal, deflagrou uma Operação contra o tráfico de drogas, denominada FIM DO BECO, em referência a uma propriedade localizada no Município, rotineiramente utilizada para comercialização de entorpecentes.

Duas mulheres e dois homens foram encarcerados.

A iniciativa, que contou com o apoio do Grupo de Diligências Especiais (GDE) da Polícia Civil/ Unidade Jacarezinho, Equipes da Polícia Civil de Siqueira Campos e Joaquim Távora, além de diversas equipes da Polícia Militar.

Foi efetuado o cumprimento de 3 mandados de prisão preventiva, 1 prisão em flagrante e 4 mandados de busca e apreensão.

As diligências resultaram, ainda, na apreensão decrack e à maconha, uma arma calibre 9 mm, 30 munições calibre .38 e aproximadamente 11 mil reais em dinheiro.