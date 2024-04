Ação preventiva evita CRIMES em Rib. Claro

Bando fortemente armado assaltaria agência bancária



No final da manhã de segunda-feira (dia 29), o 2° BPM recebeu denúncia relatando que uma quadrilha fortemente armada realizaria um assalto numa agência bancária de Ribeirão Claro.

A denúncia dava conta de que um determinado indivíduo, morador de Ribeirão Claro, era integrante do bando. Dizia, também, que usariam três veículos e explosivos para efetuar o roubo – crime conhecido como “Novo Cangaço”.

Diante disso, o Comandante do 2°BPM, major Márcio Jaquetti, deflagrou o Plano de Defesa Territorial da Unidade para conter esse tipo de ameaça. Equipes montaram pontos de vigilância e bloqueios nos trevos da cidade, estradas rurais, rodovias e em pontos estratégicos de acesso às cidades vizinhas e divisa com Estado de São Paulo.

Concomitante a essas ações, equipes da ROTAM e ROCAM iniciaram os incursões para localizar suspeitos. Policiais Militares da Agência de Inteligência circularam pela área comercial em busca de evidências e detalhes.

O 2° BPM recebeu o apoio de moradores e comerciantes, que contribuíram com muitas informações, as quais levaram à identificação de uma pessoa tida como marginal.

Em diligências, por volta das 16 horas, em patrulhamento pela Rodovia José Alves Pereira (saída para Carlópolis), a ROTAM abordou um Jeep Renegade, no qual havia quatro homens (adultos). Na revista, os policias encontraram, dentro do porta luvas: uma arma de fogo (pistola), marca Taurus, modelo G2C, 9mm. O condutor não possuía documentação da arma, sendo preso e encaminhado também para a Delegacia de Polícia Civil.

Por volta das 17h30m, de posse de um mandado judicial de busca e apreensão, em desfavor da pessoa suspeita citada anteriormente, que é moradora de Ribeirão Claro, os Policiais foram à casa dele, localizada num sítio, onde foi abordado no quintal.

Em buscas pela residência, encontraram uma espingarda calibre 22 e munições, escondidas atrás do sofá da sala. O elemento foi preso e encaminhado para a cadeia

O Plano de Defesa Territorial foi executado com sucesso, alcançando a proteção da cidade e seus moradores de maneira satisfatória, se estendendo na sequência para as próximas etapas de reforço no policiamento e aplicação do Serviço de Inteligência para levantamento de mais dados e identificação de suspeitos.

O Major Jaquetti agradeceu o empenho de todos “Hoje enfrentamos uma situação real de acionamento de nosso Plano de Defesa e tudo funcionou dentro da técnica, conforme nossos treinamentos e simulados. Este tipo de crime não somente lesa o patrimônio, mas também coloca em alto risco a vida dos cidadãos e policias, por isso ação tem que ser rápida, técnica e estratégica. Estamos preparados! Agradeço o empenho dos Policiais e, de maneira muito especial, os cidadãos e comerciantes que não mediram esforços para nos auxiliar nesta ação policial”.