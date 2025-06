Operação Recreio: juiz criminal ORDENOU as buscas; EX-PREFEITO rechaça envolvimento

Empresas cometeram fraudes

O juiz que expediu as ordens de buscas e apreensões na Operação Recreio foi Djalma Aparecido Gaspar Junior (foto acima) da Vara Criminal de Santo Antônio da Platina. Em uma das residências em Siqueira Campos foi apreendida uma arma com numeração raspada, tendo a moradora sido presa em flagrante de crime inafiançável.

Os documentos agora serão analisados pela 3ª Promotoria e pelo Gepatria de Santo Antônio da Platina, a fim de intentar as ações civis e penais.

A informação foi dada ao Npdiario nesta quarta-feira, dia 18, pela promotora Kele Cristiani.

Procurado, o ex-prefeito platinense Professor Zezão Coelho disse que não tem “envolvimento absolutamente nenhum” com o caso, mas já tinha conhecimento das investigações e do provável desfecho judicial, “ninguém da nossa equipe foi sequer notificado, as empresas é quem foram responsabilizadas… Em oito anos de mandato, não tivemos nenhuma acusação de corrupção ou ato ilícito. Se alguém fizer alguma eventual ilação seria apenas uma frustrada tentativa da adversários políticos mal intencionados e inconsequentes”, declarou.

O Ministério Público cumpriu na terça-feira, dia 17, cinco mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Recreio, que apura a possível prática dos crimes de falsificação de documento particular, uso de documento falso e fraude a licitação ou contrato dela decorrente, em prejuízo da administração pública.

A ação foi conduzida pela 3ª Promotoria de Justiça de Santo Antônio da Platina, chefiada por Kele Cristiani (foto abaixo e áudio) e pelo núcleo de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio da Promotoria de Justiça de Siqueira Campos.

As medidas judiciais, autorizadas pela Vara Criminal platinense, foram cumpridas em endereços empresariais e residenciais no município de Siqueira Campos. O cumprimento das diligências teve como objetivo a obtenção de provas relacionadas a supostas irregularidades em processos licitatórios ocorridos nos últimos cinco anos envolvendo a oferta de merenda escolar ao Município de Santo Antônio da Platina.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos documentos, mídias e equipamentos eletrônicos que serão analisados para servirem como eventuais elementos de provas na continuidade das investigações. Além disso, foi apreendida uma espingarda cartucheira de retrocarga calibre 36 com duas munições, supostamente em situação irregular.

Fraudes – As investigações tiveram início em abril de 2024, após o recebimento de informações anônimas indicando possíveis fraudes em certames licitatórios promovidos pelo Município de Santo Antônio da Platina para aquisição de produtos para a merenda escolar.

Segundo apurado, as empresas envolvidas venciam os processos licitatórios por meio da oferta de lances com preços muito abaixo dos valores médios de mercado. Porém, pouco tempo após firmar o contrato com a administração pública, solicitavam o reequilíbrio financeiro do contrato, mediante apresentação de notas fiscais falsas ou forjadas.

