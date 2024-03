OPERADORA TIM instável na região

Transtorno maior aconteceu na sexta-feira

Milhares de usuários da Tim permanecem com problemas. O pico da instabilidade aconteceu na sexta-feira, dia oito, notadamente em Santo Antônio da Platina, mas em outros pontos do Norte Pioneiro também.

Motivo para a TIM estar fora do ar poderia ser a falha do chip. Nesse caso, um simples desajuste de contato ou o chip ter queimado. Entretanto, houve falhas graves de captação do sinal e a operadora simplesmente nem cogita em pagar indenizações ou dar satisfações aos clientes.

Este gráfico abaixo mostra uma perspectiva dos relatórios de problemas enviados durante as últimas 24 horas da data pesquisada, em comparação com o volume habitual de relatórios por hora do dia. É comum serem comunicados alguns problemas ao longo do dia.

Apenas informa um incidente quando o número de relatórios de problemas é significativamente superior ao volume habitual a essa hora do dia.

Neste início de semana, reduziram as queixas, embora ainda existam quedas pontuais na transmissão da operadora.