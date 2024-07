OTIMISMO E FÉ NA convenção de Levatti e Giovanne (vídeos)

Aliança partidária consolida grupo

Aconteceu na noite desta segunda-feira, dia 29, na Câmara Municipal a convenção da Chapa do pré-candidato a prefeito Alexandre Levatti (PSD) e vice Giovanne Zanato. O evento foi marcado pelo grande volume de apoiadores do Projeto do Grupo liderado pelo Prefeito Zezão e o vice, Chico Aramon.

A vereadora Mirian Montanheiro, e o ex-vereador e ex-deputado federal por quatro mandatos Chico da Princesa também prestando seu apoio público, além de outras lideranças, como Celso Freitas, presidente da Sociedade Rural do Norte Pioneiro.

O compromisso do Prefeito Zezão em fazer com que Levatti e Zanato vençam o pleito foi demonstrado em forte discurso, assim como o atual Vice Chico da Aramon também reafirmou apoio em um discurso candente.

Levatti falou da família e os valores ético, enquanto Giovanne se comprometeu com muito empenho ns disputa.

Foram contabilizadas cerca de 530 apoiadores.

A convenção foi finalizada com a assinatura da ata pelos pré-candidatos a vereadores das coligações PSD, PRTB, PODEMOS e PRD onde cada qual firmou compromisso com seu partido. O partido Agir também participa da aliança, mas sem concorrentes à vereança.

Coligação ganhou o nome de “Continuidade e Progresso”.

Confirmados os nomes de Alexandre Jesus Levatti do PSD para Prefeito e Giovane Zanato do PRD para vice prefeito Total de aproximadamente 50 candidatos a vereadores. Houve o canto do hino nacional pelo adolescente José Miguel Corsini Bueno sob o som de órgão pela professora Marli Papi Crespo que emocionou a todos. O hino da cidade foi tocado na voz do saudoso José Chagas, avô do atual chefe do executivo.

Líderes de vários segmentos também compareceram, como os ex-vereadores José Augusto, Dr Luciano Dias dos Reis, José Barboza Filho, Promotor de Justiça aposentado Dr Leônidas Silva Neto, sendo passado em telão os vídeos de apoio do Deputado Estadual e líder do PSD na Assembleia Legislativa Luís Claudio Romanelli (presidente da Comissão do Orçamento) Presidente Estadual do PSD do Paraná e Secretário de Infraestrutura e Logística, o Dep Federal licenciado Sandro Alex, do Dep.Estadual licenciado (segundo mais votado) e Secretário de Estado do Turismo Márcio Nunes, Secretario Estadual de Planejamento Guto Silva, Dep.Estadual Denian Couto e Presidente Estadual do PRD Ricardo Franco.

Muitas famílias usavam as camisas verde e amarelo evidenciando patriotismo, religiosidade, civismo e união.

Leia também: https://npdiario.com.br/politica/empresario-e-o-vice-de-levatti-videos/