Paciente cardíaco precisa de AUXÍLIO

Tem uma doença cardiovascular grave

Deivid Garcia Pereira tem 33 anos, é casado com Jéssica Aparecida Paulino de Oliveira Garcia Pereira 27 anos, e juntos tem um filho, Enrico Garcia de Oliveira, de 5 anos.

Deivid necessita com urgência realizar o eletro estudo fisiológico, com provável ablação por taquicardia. Este procedimento pode ser feito pelo SUS em alguns hospitais como o HONPAR de Arapongas e o Angelina Caron de Campina Grande do Sul. Embora possa demorar alguns dias para conseguir.

Na via particular, o custo é de em torno 20 a 70 mil reais, valor que está fora da realidade da família no momento, então está sendo encaminhado para o SUS, porém não há previsão de quando será chamado. Isso complica a situação, pois ele não pode ficar em uma fila de espera, precisa de máxima urgência.

Até o procedimento ser agendado, Deivid terá que tomar um medicamento de alto custo, e não poderá trabalhar, pois não pode passar por estresse ou emoções muito forte. Por esse motivo, amigos se reunirão para fazer a rifa solidária com o intuito de ajudarem nas despesas do lar e medicamentos.

A quem puder contribuir para os custos diários e de manutenção da família, para participar essa é a Chave pix: jessicagarpper@gmail.com