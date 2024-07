Padaria é roubada no CENTRO platinense

A equipe da Polícia Militar de Santo Antônio da Platina foi acionada nesta segunda-feira, 15, para atender ocorrência de roubo no Centro da cidade.

A solicitação se referia a roubo a padaria. No local (fotos), em contato com o proprietário do estabelecimento, houve o relato que um homem invadiu e anunciou o crime. Em seguida, o ameaçou com uma arma, e com isso teve êxito em levar uma quantia que estavam no caixa, e fugiu rumo à Avenida Rennó.

Em buscas no local, o autor não foi localizado, mas já existem suspeitos.