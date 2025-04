Padre Héliton agora é DOUTOR em Teologia

Pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma

O padre platinense Héliton Ribeiro (fotos) atravessou o oceano Atlântico e está em Roma, na Itália. É um dos 1.200 chamados pelo Papa Francisco e participa do Jubileu dos Missionários da Misericórdia.

Héliton é de família católica conhecida principalmente em Santo Antônio da Platina.

Atualmente aos 37 anos é pároco e Reitor do Santuário Sagrado Coração de Jesus, em Ibaiti, onde há outras três paróquias: Santo Antônio de Pádua, São Sebastião e São José, conforme disse para a reportagem José Reinaldo Valente, coordenador da Pastoral de Comunicação ibaitiense.

Disse ter percebido a vocação aos 12 anos de idade durante missa presidida pelo frei Clemente Vendramin (religioso hoje com 100 anos) e, desde então, vem estudando e efetivando seu trabalho missionário e evangelizador.

Ainda muito jovem, serviu na Paróquia São José e Santo Antônio, em Cambará, em Bandeirantes e Santo Antônio da Platina.

Foi Ordenado padre pelo bispo Dom Antônio dia seis de abril de 2013. Portanto completou agora 12 anos desse evento pessoal.

Ele defendeu o doutorado em teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, Sacrae Theologiae Doctor: “Agradeço a todos os que rezaram por mim. Graças a Deus aprovado, Doutor em Teologia”.

É uma das instituições respeitadas da Igreja Católica, que já chega aos seus 500 anos, remonta ao tempo de Santa Inácia e de Loyola. É uma universidade dos padres jesuítas, que se dedica à pesquisa, ao aprofundamento da fé e do diálogo da fé com o mundo contemporâneo.

Atualmente, a instituição conta com cerca de quatro mil alunos de 119 nações.

“Eu fiz essa defesa na área da Iglesiologia, no estudo sobre a igreja no contexto específico, da América Latina, na recepção do Concilio Vaticano II, em dois autores, Dom Luciano Mendes, de Almeida, e Padre João Batista Libanio. E o objetivo desses estudos é a formação dos legos, dos seminaristas futuros padres e ajudar na reflexão e no serviço”, informou ao Npdiario por telefone neste fim de semana.

O religioso possui também o Ministério de Missionário da Misericórdia, que o Papa Francisco iniciou no ano de 2016, com o ano da Misericórdia. E tem sempre, a cada dois anos, um momento de formação no Vaticano, um encontro com o Sumo Pontífice, ocasião de encontrá-lo várias vezes, “agora, não de perto, por causa da convalescência de saúde, mas nós somos enviados do Santo Padre para o sacramento da confissão, com a autoridade de absolver alguns pecados reservados à Santa Sé, a ele, ao próprio Papa. Então, a gente fez esse momento também celebrando o Jubileu da Esperança. Aqui em Roma, éramos cerca de 500 padres, que tivemos nos dias 28, 29 e 30 de março, momento de formação, de celebração e de oração também, para o serviço no mundo todo, ajudando as pessoas a se aproximarem de Deus, especialmente experimentando seu perdão e sua Misericórdia através do sacramento da Reconsignação, de entrega… Nós somos enviados do Santo Padre e essas datas que estavam próximas desse encontro, desse compromisso no Vaticano e depois já estava prevista a defesa doutoral que aconteceu exatamente nesta sexta-feira, dia 11”.