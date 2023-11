Padre Heliton Ribeiro assume paróquia no interior de SP(vídeos)

Cidade de 75 mil habitantes situada a 70 km de Campinas

O Padre Héliton Ribeiro (fotos e vídeos) que atuava na Paróquia do Jardim Colorado, em Santo Antônio da Platina, foi transferido para a Diocese de Amparo, cidade do interior do estado de São Paulo, onde assumiu como Pároco na Paróquia Santa Josefina Bakhita no município de Itapira(SP).

“É uma prática fazer convênio missionário, no caso Amparo, a pedido do Bispo de lá e acordado com o bispo do Norte Pioneiro, Dom Antônio Braz Benevente. Geralmente são três anos, podendo ser renovados”, detalhou à reportagem o religioso.

Ele tem 36 anos anos de vida e dez anos de sacerdócio.

Sua despedida foi no último dia 29, quando celebrou a última Missa e a posse na nova paróquia neste fim de semana, com presença de familiares e amigo(a)s..