PADRE LEANDRO continua entubado

Mas com estabilidade clínica

O padre Leandro dos Santos Malaquias (foto de capa com os pais) , de 27 anos, sofreu acidente às 17h23m do último sábado no KM 300 da PR- 092, em Quatiguá.

O abalroamento transversal envolveu um CHEVROLET/COBALT (placas de Ibaiti) dirigido pelo religioso e um Scania / R124 GA 4×2 NZ 400 (placas de Barão/RS), cujo motorista de 41 anos não se feriu. 0 teste de Etilômetro deu negativo, com 0,00mg/l.

Permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Londrina o paciente, que apresenta quadro clínico grave, em sessão de isolamento e sob cuidados intensivos contínuos. Segundo boletim médico divulgado nesta quinta-feira (25), a noite transcorreu sem intercorrências.

O religioso continua entubado, em ventilação mecânica, com sedação leve e passando por breves períodos de consciência. Ele está sendo alimentado por sonda enteral, com suporte nutricional adequado e ajustado conforme orientação da equipe de nutrição, dentro dos parâmetros indicados para sua condição.

O dreno torácico no pulmão direito segue funcionando normalmente, como esperado. A cirurgia torácica, que estava prevista, ainda não foi realizada e deverá ocorrer nos próximos dias, conforme a evolução clínica do paciente.

As funções cardíaca e hemodinâmica estão estáveis. Já a função renal apresenta boa resposta, apesar de um quadro de inchaço nos rins, que segue sendo monitorado pela equipe médica.

As visitas continuam restritas a um familiar próximo e ao sacerdote designado pela Diocese de Jacarezinho, em respeito aos protocolos médicos e à recuperação do paciente.

A família e os profissionais envolvidos agradecem pelas orações e pelas manifestações de apoio recebidas nos últimos dias.

Leandro dos Santos Malaquias foi ordenado no dia 09 de março de 2024. A celebração foi realizada na Paróquia São Sebastião, em Sengés (PR).

Vigário do Santuário Eucarístico do Sagrado Coração de Jesus de Ibaiti e Coordenador de catequese da Diocese de Jacarezinho deu aula do curso de teologia para leigos em Quatiguá. E estava saindo da cidade. Prestou serviço também na Paróquia Santa Filomena, em Santo Antônio da Platina ainda muito jovem. O Npdiario prossegue acompanhando o caso.