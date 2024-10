Padre Roberto Medeiros ESTÁ INTERNADO

Fundador do Santuário de São Miguel Arcanjo

Nesta terça-feira, dia primeiro, o Padre Roberto M. Medeiros (foto) passou por uma angioplastia, em decorrência de ter sofrido um infarto na noite de segunda-feira, 30.

Ele já se encontra consciente e animado, mas passará por um novo procedimento em 72 horas, desta vez em outra artéria coronária.

Fiéis do Santuário de São Miguel Arcanjo (foto) , familiares e amigos pedem que se louvem a Deus pela equipe da Santa Casa de Bandeirantes cujo pronto atendimento foi essencial para sua sobrevivência e também aos profissionais da Santa Casa de Londrina, que fazem toda a diferença.

O Npdiario acompanha o caso.

Nesta terça-feira, católicos da cidade de Bandeirantes participam do Dia da Padroeira, Santa Terezinha do Menino Jesus, com uma programação religiosa especial.