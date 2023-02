Pai e filho viajam de bicicletas para visitar parentes de S.Antônio

Aposentado se emociona com proeza esportiva

O aposentado Hermógenes Camargo, o Camarquinho, é pessoa respeitada e querida em Santo Antônio da Platina. Ele, casado com Elenise, recebeu a visita neste início de semana do filho, Lucas, 38 anos, e do neto, Guilherme, 17. Foi de uma forma inusitada, ambos viajaram de bicicletas desde Fazenda Rio Grande, município de 67.315 habitantes situado a 33 quilômetros de Curitiba.

São atletas amadores e fizeram o percurso longo pela primeira vez, demorando 18 horas. O genitor é barbeiro e o adolescente, estudante. Retornaram de ônibus.

Nas imagens, aparecem também a nora, Danyele, e o outro filho, professor Igor.