Palestra sobre “Crimes Cibernéticos” em SAP

Promovida pela Polícia Civil

Na manhã desta quinta-feira, 08, a Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina promoveu palestra sobre “Crimes Cibernéticos” ao grupo de alunas da Terceira Idade do SESC(Serviço Social do Comércio) .

A exposição abordou os principais crimes praticados em ambiente virtual e as formas de prevenção das fraudes eletrônicas.

Algumas dicas de prevenção:

1. Não forneça informações pessoais por telefone;

2. Não clique em links ou SMS enviados com propósito de receber supostas ofertas;

3. Sempre realize o log out dos sites que você acessa em ambiente público;

4. Desconfie de promoções e descontos imperdíveis;

5. Não deixe à vista os dados do CVV do cartão bancário ao utilizá-lo;

6. Observe se os sites de compra possuem validação de navegação segura;

7. Utilize o modo de privacidade restrita a contatos adicionados para as fotos de perfis em redes sociais;

8. Implemente a autenticação em dois fatores para aplicativos como Whatsapp.

Para mais dicas confira a cartilha da PCPR contra golpes virtuais no site: https://www.policiacivil.pr.gov.br/Pagina/Cartilha-contra-golpes

Foi vítima de golpe? Registre seu boletim de ocorrência online pelo site: https://www.policiacivil.pr.gov.br/BO ou procure a delegacia mais pŕoxima.