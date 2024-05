PALESTRA sobre as eleições municipais em Siqueira Campos

Na próxima quarta-feira às 19 horas

Em Siqueira Campos ocorrerá palestra sobre as eleições municipais de 2024, promovida por Robson Bergamaschi.

O evento será presencialmente no dia 15 de maio (quarta-feira que vem), com início às 19 horas, na rua Rua Nossa Senhora de Fátima, 1705, Auditório Robson Bergamaschi, no centro da cidade.

sendo necessário pagamento de taxa de inscrição de apenas R$ 100,00.

As vagas são limitadas.

O palestrante será o Mestre Miguel Ângelo Aranega Garcia (foto), graduado em Direito.