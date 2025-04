Palhares viabiliza R$ 5 MILHÕES para o AME

Anúncio durante Assembleia do Cisnorpi

O presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi) e prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, anunciou a liberação de R$ 5 milhões do Governo do Estado para a aquisição de mobiliários, acessórios e equipamentos que vão estruturar o novo Ambulatório Médico de Especialidades (AME). A notícia foi divulgada durante a Assembleia Geral do consórcio, com a presença de prefeitos dos 22 municípios atendidos.

Com previsão de inauguração até o fim deste ano, o AME será a maior obra de saúde já realizada na região, contemplando cerca de 300 mil moradores com uma estrutura moderna e especializada.

“A conquista desses recursos reforça o nosso compromisso com uma saúde pública de qualidade, regionalizada e eficiente. O AME é um divisor de águas para o Norte Pioneiro, e esse investimento é mais um passo concreto rumo à sua inauguração”, afirmou Marcelo Palhares. “Estamos planejando cada detalhe com responsabilidade e celeridade, sempre em diálogo com os prefeitos e com apoio da Secretaria de Estado da Saúde”, enalteceu o presidente.

Segundo Palhares, o projeto-padrão dos mobiliários já foi aprovado pela SESA e a equipe técnica do Cisnorpi iniciará o processo licitatório nos próximos dias, sob coordenação do diretor geral Nico Campos e da diretora técnica Gisele Pena.

Durante a assembleia, que teve a presença do presidente da Amunorpi, Regis William, também foram apresentados dados que evidenciam o avanço do consórcio sob a atual gestão. Somente em 2024, o Cisnorpi realizou mais de 1,2 milhão de atendimentos, entre exames, cirurgias eletivas, próteses dentárias, entre outros procedimentos.

Palhares destacou o fortalecimento da união entre os municípios e os resultados concretos dessa articulação. “O que estamos fazendo no Cisnorpi é inédito. Essa união dos prefeitos é a base de tudo. Com gestão técnica e compromisso político, conseguimos avanços no SAMU, ampliações de bases e melhorias em toda a rede regional. Já temos novas bases previstas para Santo Antônio da Platina e Ribeirão Claro, e as próximas serão em Pinhalão e Siqueira Campos. Estamos deixando um legado”.

Centro Especializado – Outra novidade anunciada é a inauguração, ainda neste semestre, do novo Centro de Especialidades e Reabilitação (CER) em Jacarezinho. A unidade será referência regional no atendimento a pessoas com deficiência, oferecendo serviços de reabilitação física, auditiva, intelectual e para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“O CER é mais uma conquista que mostra nossa visão de futuro para a saúde regional. Com ele, vamos garantir atendimento humanizado e especializado para quem mais precisa, perto de casa, com dignidade”, ressaltou Palhares.

O diretor Nico Campos reforçou que o CER já está em fase final de implantação e será mais um ponto estratégico de atendimento para os municípios consorciados.