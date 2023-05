Capota entre Nova Fátima e Cornélio

Condutora e o passageiro hospitalizados

A Unidade Operacional de Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio atendeu a acidente com vítimas neste domingo (07), no final da tarde.

Um Fiat/Palio WK, com placas de Cornélio Procópio, trafegava pela PR-160, no sentido de Nova Fátima a Cornélio Procópio e ao atingir o Km 78, a condutora (33 anos), perdeu o controle do carro. Com isso, o veículo capotou fora da rodovia.

A motorista e o passageiro (58 anos), foram encaminhados ao Hospital Municipal de Cornélio Procópio, este com ferimentos leves e aquela com ferimentos médios.